Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Quem precisou ir ao supermercado na manhã deste sábado (24) enfrentou grande movimento nas lojas de Americana. O setor de bebidas e hortifrutis, bem como os açougues, foram os departamentos com maior fila de clientes. Em alguns estabelecimentos, o tempo de espera para obter um corte natalino chegou a ser superior a 40 minutos. Isto porque boa parte dos consumidores deu preferência para os bovinos neste natal.

Proprietário de um açougue na Vila Galo, Alisson Rossi disse que esta foi a véspera com o maior movimento em sua loja. “Está maior do que o ano passado, sim. O que tem saído bastante é o miolo da paleta, cortes para assar ou churrasco. Também tenho vendido porco para a ceia, mas o que dá para ver é que o pessoal preferiu as carnes com valores um pouco mais baixo e diversificadas”, comentou.

O LIBERAL também apurou junto a gerentes de supermercados que a venda de aves natalinas, apesar de serem mais baixas do que os cortes bovinos, surpreendeu. Em uma das lojas visitadas, a gerência informou que promoções e brindes como sacolas térmicas ajudaram a atrair os clientes e definir a escolha. A farmacêutica Eleni Gonçales, 37 anos, foi uma delas. “Eu optei por levar um chester mesmo. Acho que Natal tem que ter ave, é mais tradicional”, comentou. Ela também revelou uma estratégia para conseguir vencer o movimento nos supermercados. “A primeira coisa foi pegar a senha do açougue e depois fui com minha lista certa para os itens da ceia. Consegui fazer tudo em uma hora”, comemorou.

Tão movimentado quanto, o setor de hortifrútis também chamou atenção pelas filas, graças a procura por alimentos frescos. A pedagoga Caroline Pietrobon disse que apesar da quantidade de pessoas, conseguiu ser rápida e objetiva nas compras. “Fiquei de fazer as saladas na ceia, por isso não adianta vir antes no mercado. São produtos que tem durabilidade mais baixa, então te que comprar no dia mesmo, não tem como fugir”, comentou. Os responsáveis por esse tipo de setor são unânimes em dizer.

Além de frutas vermelhas como lichia e ameixa, alimentos como batata, cenoura e cebola também tiveram boas vendas. O motivo seria os acompanhamentos tradicionais para o churrasco: maionese e salada.