Americanense relata luta pela sobrevivência após terremoto

Foto: Presidencia de la Republica

Morando há 18 anos no México, a americanense Magali Josiane de Lima, de 50 anos, enfrentou com a família o terremoto que assolou o país na última quinta-feira (7) e deixou 95 mortos. A dona de casa, que se divide entre Ciudad do México e Oaxaca de Juárez, estava exatamente na segunda cidade, mais próxima do epicentro do terremoto, e narra momentos de luta pela sobrevivência e ansiedade para mandar informações para a família, que mora no Jardim Paulistano, em Americana. Foto: Magali Lima-Divulgação

Questionada sobre as sensações, que persistem desde quinta-feira, Magali diz que “foi uma experiência que não dá para dizer para o brasileiro como é”. Ela conta que “O mexicano em si já está preparado para o cismo. Soou o alarme um minuto antes, era 23h53 exatamente, e tivemos que sair correndo da cama, desesperadamente descer as escadas. Então começamos a ver raios verdes no céu, explosões de gás, de eletricidade. A caixa d’água fazia um ruído da água para lá e para cá”.

Ela conta ainda que a maior parte das pessoas está em refúgios distribuídos pela cidade e que a população colabora levando comida e itens de higiene para aqueles que perderam suas casas. “Todos estão aqui, com medo, os escombros estão sendo levantados e cada vez que se levanta encontram corpos. A situação está difícil. A cidade de Oaxaca basicamente ficou destruída, 90 % das casas não estão habitáveis. A população está sem casa, sem comida, é uma coisa horrível.”, desabafa.