Americanense figura em lista da revista Forbes

Foto: Divulgação

Mestre em ciência da computação pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e co-criador de uma ferramenta inovadora que permite a inserção inteligente e automática de propagandas em vídeos, o americanense Brunno Attorre, de 27 anos, foi incluído na última semana em uma lista publicada pela revista Forbes dos 30 jovens com menos de 30 anos que se destacam na área de marketing e propaganda. Referência na área dos negócios e economia, a Forbes selecionou 30 jovens com trabalhos inovadores que estão reescrevendo as regras de engajamento na propaganda. Entre milhares de indicados, Attorre foi o único brasileiro selecionado.

Ele vive em Nova Iorque desde 2015, mas sua família continua em Americana, onde seu interesse pela tecnologia despertou. Para figurar na lista, Attorre foi indicado por um de seus investidores. Segundo informações da Forbes, menos de 4% dos indicados figuram no seleto grupo, já que experts no assunto fazem uma seleção que leva e conta detalhes dos candidatos e de seu trabalho desenvolvido.

ANSIEDADE. Em entrevista ao LIBERAL, Attorre afirmou que teve que lidar com 20 dias de ansiedade ao ser comunicado que era finalista, até que saiu o resultado. Ele atribuiu a conquista ao trabalho em equipe. “O único motivo que eu consegui chegar tão longe foi graças ao suporte da minha família, amigos e principalmente dos outros membros e investidores. Acho que o prêmio funciona como uma validação da importância do trabalho que estamos fazendo e que existe uma necessidade no mercado de mudanças tecnológicas”, afirmou.