Americanense cumpre meta de ano novo e perde quase 50kg

Para a americanense Isabela Gonçalves, de 24 anos, o dia 4 de janeiro marca uma grande mudança. Cumprindo uma meta de ano novo, que começou nesta data em 2015, ela emagreceu cerca de 47 quilos. Nesta quarta-feira, ela fez uma postagem no Facebook com fotos do antes e depois e um texto sobre a conquista.

“Você quer morrer?”, perguntou a mãe de Isabela, Claudia, à filha. Ela estava sedentária há 5 anos e com os níveis de colesterol atingindo o dobro do máximo recomendado pelos médicos, mas a pergunta causou a reação de Isabela: “Eu nunca liguei se estava gorda ou se estava magra, mas a minha mãe ter perguntado para mim se eu queria morrer foi o que me impactou”. Logo após as festividades de Ano Novo, a maquiadora decidiu se dedicar a novos hábitos.

“Muita gente fala em metas mas não consegue ‘colocar à risca’, eu consegui no ano passado!”, exclama ela. A cirurgia de redução de estômago, apesar de “passar pela [sua] cabeça várias vezes”, acabou não acontecendo, e Isabela se apegou aos novos hábitos saudáveis: dedicou pelo menos duas horas por dia à academia e aulas de spinning, de segunda à sábado. A alimentação também mudou, sal, refrigerantes, temperos prontos e fast-food foram eliminados e Isabela assumiu o preparo de todas as suas refeições.

O seu peso antes da transformação não a incomodava, ela conta que sempre sentiu a autoestima alta. No entanto, o emagrecimento trouxe muitos benefícios para a sua saúde, como não precisar se preocupar tanto com o colesterol e a possibilidade de desenvolver diabetes. Além disso, Isabela conta que a deixa feliz a possibilidade de escolher suas roupas, sem se preocupar com os tamanhos em estoque: “Isso é extraordinário, eu não podia gostar das roupas, eu tinha que gostar das roupas que tinham para mim”, desabafa.

Para 2017, a maquiadora já tem uma meta: parar de roer as unhas.



Confira sete dicas do coach Daniel Lustig para não falhar com as promessas de fim de ano.