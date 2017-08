Americana vira polo para fiscalizar gastos públicos

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Uma palestra do empresário paranaense Ney Nóbrega Dias fez o lançamento oficial, na noite desta segunda-feira, da unidade do OS (Observatório Social) em Americana. Ney – empreendedor do setor gráfico – é o presidente nacional do OS. Ele falou, no Auditório Vermelho do Unisal (Centro Universitário Salesiano), sobre a importância do grupo americanense no trabalho de fiscalização dos caixas públicos. E revelou o projeto de fazer da sede local – 15ª do Estado e primeira da região – um polo difusor de ideias e debates, para o envolvimento das cidades vizinhas.

“O OS é uma organização da sociedade, integrada por pessoas da comunidade, que querem contribuir para a eficiência da gestão. Teremos dois eixos básicos: educação fiscal e monitoramento da aplicação dos recursos”, diz. “Não pode haver qualquer vínculo partidário. É um trabalho técnico. Não queremos gente da base do governo ou da oposição. É totalmente independente”, salientou.

LEIA TAMBÉM: Vazamento de gás suspende aulas no Ciep do Zanaga

A atuação voluntária pode ter a participação de um engenheiro, por exemplo, capaz de avaliar os projetos das obras públicas. Ou de um advogado, que pode conferir a regularidade de um edital. Mas não se exige a formação superior. Uma dona de casa pode informar como é a qualidade da merenda escolar na escola do filho dela. O pedreiro pode acompanhar a execução das atividades pelos servidores.