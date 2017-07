Americana vai pagar dívida com INSS em 200 parcelas

O prefeito Omar Najar (PMDB) afirma que o acordo representa um passo importantíssimo na recuperação financeira do governo municipal. Os primeiros seis meses de vigência do contrato, segundo ele, serão os mais difíceis. Americana tem de pagar, pelas normas do Refis, 2,40% de sua dívida atual (que equivalem a R$ 20,6 milhões). Serão seis parcelas de R$ 3,44 milhões. A partir de janeiro de 2018, o saldo devedor será quitado em outras 194 parcelas de R$ 306 mil.

Os organismos das administrações Direta e Indireta, juntos, acumulam um débito de R$ 861,6 milhões com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com a adesão ao programa, o saldo devedor após os devidos abatimentos vai ser R$ 578 milhões (32% menor).

A Prefeitura de Americana vai pagar em 200 parcelas a sua dívida relativa às contribuições previdenciárias. O município aderiu ao Refis, programa do governo federal que permite a regularização dos débitos junto à Fazenda Nacional, com dedução significativa da multa e dos juros devidos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O detalhe importante, segundo o prefeito, é que as 194 parcelas serão deduzidas do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Ou seja, o governo federal tem a garantia do pagamento. Para o município, também há uma vantagem enorme: a parcela mensal equivale a 0,5% da receita corrente. Isso significa que se a cidade arrecadar menos, vai recolher menos.

“Temos uma dívida acumulada ao longo de quase 30 anos”, disse o prefeito. “Agora firmamos um acordo que a cidade pode e vai honrar. Americana passa a ser um município sem passivo elevado, e os futuros prefeitos vão herdar a casa em ordem, a situação em dia”, concluiu o chefe do Executivo.

O montante devido atualmente inclui os débitos relativos às contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas pela prefeitura, câmara, DAE, Gama, Fusame e Ameriprev. E o principal benefício do Refis é que existe a dedução de 80% dos juros (R$ 242,5 milhões) e 25% da multa (R$ 20,3 milhões).

Fôlego

Omar admite que a prefeitura ganhará um fôlego a partir de janeiro e vai poder usar os recursos economizados em obras e serviços essenciais. Mas o prefeito é cauteloso com as projeções. Ele afirma que o estado de calamidade financeira só vai acabar no momento em que o município cumprir as determinações da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e limitar as despesas com a folha de pagamento em 54% da receita. “A gente continua a luta para resgatar o equilíbrio”, afirmou.

A prefeitura estima que vai conseguiu arrecadar R$ 30 milhões com o Refis municipal, que entra em vigor nesta terça-feira, dia 1º de agosto. A estimativa de arrecadação é do próprio secretário municipal da Fazenda, Ricardo Fernandes.

O cidadão terá o benefício de quitar os próprios débitos com desconto, de acordo com o número escolhido de parcelas. Mas o contribuinte não será o único favorecido. A administração, arrecadando mais, vai organizar suas finanças e também pagar parte do que deve.

Os interessados no benefício devem ingressas com requerimento formulando o pedido junto à Unidade de Arrecadação da Secretaria da Fazenda (no caso dos débitos com a Administração Direta); ou ao setor competente das autarquias (no caso de débitos com a Administração Indireta).