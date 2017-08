Americana vai instalar usina para reciclagem de resíduos

Americana terá uma usina de reciclagem de resíduos de construção civil, que será viabilizada através de parceria público-privada. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o edital de licitação ou de chamamento público será publicado em 60 dias. A pasta já iniciou reuniões com empresários do ramo de caçambas, que realizam o recolhimento desse tipo de resíduos, para elaborar o projeto de acordo com as necessidades do setor.

A usina deverá ser operada por uma empresa em uma área pública, localizada na região do pós-Anhangüera. O resíduo recolhido será processado, e um percentual desse material ficará com a empresa e outro será entregue à prefeitura, que poderá utilizá-lo em obras municipais, como por exemplo na preparação da massa asfáltica e na matéria-prima de blocos para construção civil. A usina não terá custos para a prefeitura, segundo a proposta da Secretaria. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O secretário de Meio Ambiente Odair Dias disse desde que assumiu a pasta tem o plano de instalar uma usina no município por conta do descarte irregular. “O maior motivador da usina é a própria necessidade de um espaço como esse. É difícil acabar totalmente com o descarte irregular em qualquer lugar no país, mas a ideia é minimizar isso”, afirmou.