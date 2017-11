Americana terá 200 vagas em universidade virtual

A partir do primeiro semestre do ano que vem, Americana terá 200 vagas para cursos universitários da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). O prefeito Omar Najar (PMDB) anunciou nesta segunda-feira (20) que o CIEP Cidade Jardim deve ser sede da instituição no município.

Serão oferecidos os cursos de Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Engenharia de Produção e Engenharia da Computação. Cada turma terá até 50 estudantes em aulas a distância e presenciais. As inscrições para o vestibular terão início no dia 25 de novembro e seguirão até 1º de dezembro e poderão ser feitas no portal da Univesp. O exame está previsto para acontecer em 21 de janeiro de 2018.

Foto: Marília Pierre-Prefeitura de Americana.JPG

A Univesp é a quarta universidade estadual de São Paulo, e atuará a partir do ano que vem em diversos municípios. Americana foi um dos que assinaram a carta de interesse e teve sua “candidatura” aceita pelo Estado de São Paulo.