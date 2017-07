Americana tem terceiro caso de H3N2

A Secretaria de Saúde de Americana confirmou o terceiro caso de gripe provocado por Influenza A H3N2 no município este ano. O paciente é um homem de 67 anos, internado em um hospital particular. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o Instituto Adolfo Lutz confirmou na segunda-feira que se trata de um caso de Influenza A. O paciente é morador do Parque Gramado.

Além dele, um menino que reside na Vila Mathiensen também contraiu esse subtipo da gripe. A criança esteve internada, mas foi liberada e passa bem. Uma moradora de Americana morreu em decorrência do mesmo vírus no município de Taubaté, na região do Vale do Paraíba, no mês de março.