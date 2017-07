Americana tem recorde de roubos de carga

Americana registrou 15 roubos de carga entre janeiro e junho de 2017. Apesar de corresponder ao primeiro semestre, este já é o maior número de casos registrados em um único ano na cidade desde o início da série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública), em 2011. Até então, os anos com maiores índices haviam sido 2016 e 2011, ambos com 13 casos de roubos de carga cada, registrados entre janeiro e dezembro. Os dados foram divulgados nesta terça pela pasta estadual.

Assessor de segurança do Sindicamp (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas e Região), Edson Roberto Beraldo, disse que o aumento no número de casos está ligado à rápida liberação dos presos flagrados envolvidos nesse tipo de crime, bem como a falta de mais rigidez na punição aos estabelecimentos que vendem produtos roubados.

Ele afirmou que diversas empresas estão dando preferência a veículos blindados para o transporte de bens com valor agregado, principalmente eletroeletrônicos. As empresas, especializadas no transporte de dinheiro estão adaptando os veículos para outros tipos de cargas. “Os carros-fortes estão sendo uma concorrência desleal, ouvimos empresários contando que perdem clientes que preferem pagar a mais e ter essa segurança”, disse.