Americana tem oficina gratuita sobre de Fluxo de Caixa

Em parceria com o Sebrae, a Unidade de Desenvolvimento Econômico de Americana traz paraa cidade a oficina “Fluxo de Caixa”. O curso, gratuito, acontece apenas na terça-feira (16) das 19h às 22 horas, no Sebrae. O objetivo da oficina é que o participante entenda o que é a ferramenta “Fluxo de Caixa”, qual a importância para a gestão financeira da empresa e que passe a utilizá-la no dia a dia.

Voltado para empresários, microempresários e ao potencial empreendedor, o curso tem 30 vagas disponíveis. “Essa oficina é muito importante e é fundamental para aqueles que querem entender mais sobre seu próprio negócio ou abrir uma empresa”, disse o sub-secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Guimarães. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na oficina, os alunos devem aprender as vantagens de se manter um fluxo de caixa na gestão financeira da empresa, conhecer os principais controles necessários para a organização financeira da empresa, reconhecer o conceito do capital de giro, identificar a necessidade de sua aplicação, realizar a projeção do fluxo de caixa e analisar os saldos.