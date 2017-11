Americana tem fila de 2 mil ultrassons

O caso da técnica é um dos 569 ultrassons obstétricos na fila para serem realizados em Americana. Existem ainda 1.058 transvaginais, mas a prefeitura não especificou quantos deles são ginecológicos e de gestantes no início da gravidez. A fila de atrasos conta ainda com 440 ultrassons de mama – no total, são 2067. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A manicure Amanda Pio Queiroz, de 28 anos, está no sétimo mês da gestação e o único ultrassom que fez até agora foi particular. Ela entrou com o pedido para realizar na rede pública em junho, mas até agora não foi chamada para agendamento. A reportagem apurou que atualmente estão sendo chamadas as grávidas que entraram com o pedido em maio deste ano.

“Esperei dois meses e nada, então resolvi pagar. Na segunda-feira fui no postinho da Praia Azul para perguntar, porque até o final da gestação tenho que fazer outro, e ligaram no setor de agendamento. Disseram que não estão agendando e que tenho que ligar na Ouvidoria”, reclamou.

A prefeitura afirmou que esta semana um profissional da empresa Hygea Gestão e Saúde, que fornece médicos ao Hospital Municipal, foi designado para dar vazão à fila de espera, “sendo que haverá prioridade para as gestantes”. Questionada, a administração não respondeu quando Amanda e Nelma devem fazer o ultrassom.

DIREITO

Americana faz parte da Rede Cegonha, do governo federal, que assegura às gestantes diversos direitos, desde o pré-natal, parto e puérpero. Na legislação que regulamenta o programa, está prevista a realização de pelo menos um exame ultrassom para todas as gestantes na rede pública de saúde. O ultrassom no início da gravidez identifica, por exemplo, se o feto está dentro do útero. Ao longo da

gestação, ele acompanha o desenvolvimento da criança e se o bebê está crescendo de acordo com o tempo gestacional.