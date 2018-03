Americana tem ato em homenagem a Marielle Franco

Um ato na Praça Comendador Müller, na tarde deste domingo, reuniu membros do PSOL e representantes de movimentos sociais da RPT (Região do Polo Têxtil) e da sociedade civil para homenagear a vereadora Marielle Franco, morta na última quarta-feira no Rio de Janeiro com quatro tiros na cabeça. Eles levavam faixas com os dizeres “Marielle Presente” e pediam o fim da intervenção federal na capital carioca.

“Essa manifestação surgiu de uma indignação muito grande, porque a Marielle era uma ativista, e não tem como a gente não fazer nada nesse sentido, de se manifestar, mostrar essa indignação”, disse o atendente Lucas Vilela Daniel, de 23 anos, um dos organizadores do ato. “É necessário que essa morte não passe em branco. Diante de tudo o que está acontecendo, é muito simbólica a morte da Marielle. Queremos uma resposta da polícia, mas, no que depender da gente, ela será sempre lembrada”, ressaltou.

Os manifestantes se reuniram em frente a Biblioteca Municipal “Professora Jandira Basseto Pântano”, e realizaram debates e discursos sobre a atual situação política brasileira, a intervenção federal no Rio de Janeiro e políticas sociais que beneficiem as minorias.

“Crimes a gente sabe que sempre acontecem, mas agora com uma mulher, negra, vereadora, que estava ‘botando a boca no mundo’, que defendia um ideal… Quando essa figura foi assassinada, aí eu entendi o nosso período e o que está acontecendo”, apontou a professora Caroline do Prado Leão, 22. “Se com ela fizeram isso , que é uma figura pública, isso pode se espalhar e pode acontecer com qualquer um. Por isso resolvemos fazer uma manifestação”. Foto: Danilo Reenlsober_O Liberal

Período de intolerância

De acordo com Antonio Carlos Vianna de Barros, o Carlinhos Barros, líder do Movimento Negro de Santa Bárbara d´Oeste, a execução da vereadora carioca mostra o período de intolerância pelo qual o Brasil está passando. “Um evento desse é importante e tem a ver com tudo o que vem acontecendo no País”, disse. “A violência contra a mulher negra, a intolerância, xenofobia, homofobia, racismo, tudo isso se espalha pelo País”, reforçou.

Segundo Barros, a morte de Marielle Franco é cheia de simbolismo. “Ela lutava justamente por essas minorias. Foi disseminado no País que quem luta a favor dos direitos humanos é a favor do bandido, mas não é isso. Lutar por esses direitos é ir na contramão do que o sistema faz com a população, no sentido de exclusão social. É preciso discutir sobre o que está acontecendo; infelizmente a Marielle morreu, mas que isso seja o combustível para que possamos discutir uma sociedade igual para todos”.

O caso

Marielle Franco foi morta na última quarta-feira (14), na rua Joaquim Palhares, no bairro Estácio. O motorista que estava com ela, Anderson Pedro Gomes, também foi assassinado a tiros. A vereadora estava acompanhada ainda de uma assessora, que sobreviveu. Ao todo, foram disparados nove tiros contra o carro da vereadora – quatro deles atingiram a cabeça da parlamentar. A morte de Marielle causou imensa comoção nacional. Nas redes sociais, mensagens de carinho e apoio explodiram. Em 28 de fevereiro, a vereadora havia se tornado relatora da comissão destinada a acompanhar a intervenção federal na cidade.