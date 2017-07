Americana tem 950 vacinas contra a gripe

De acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde, as UBSs do Jardim São Jorge e Jardim Alvorada estarão abertas das 8 às 16 horas nos dias 8, 15 e 22 para a Campanha. No dia 15 a ação acontece no mesmo horário na Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, no Jardim Marajoara. Já no dia 22, a equipe itinerante atenderá na Praça Dr. Cesar Souza Ladeia, no Jardim Santa Rita II, também das 8 às 13 horas.