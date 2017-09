Americana se despede do radialista Valdir Moreira

Foto: Rogério Verzignasse / O Liberal

Para o jornalista Sérgio Franco, que trabalhou com Valdir em duas emissoras de rádio, lembra quando ele começou a carreira como aprendiz. De auxiliar técnico, diz, por conta própria Valdir decidiu ser repórter. “Foi um autodidata do jornalismo, que conquistou a administração da cidade”, disse

Silvio Gottardi, técnico de som da Azul, conta que conviveu com Valdir durante 25 anos na mesma emissora: “É uma perda pessoal. Eu convivia com o Valdir mais do que com minha família. É um momento difícil demais, que me faz lembrar de tudo o que passamos juntos.”

LEIA TAMBÉM: Prefeitura cobra de Diego e Luciano R$ 1,6 mi superfaturado da merenda

O empresário Paulo Brancatti, que controlava a Rádio Azul Celeste quando Valdir começou a carreira, era um fã confesso do radialista: “O Valdir era uma ponte entre o ouvinte e o poder público. O povo ligava para ele esperando resolver problemas”, lembrou. “E ele não era um funcionário meu. Era meu amigo”.

“Foi com pesar que recebi a notícia do falecimento do jornalista da Rádio Azul, Valdir Moreira. Mais que um repórter, Valdir era um grande amigo e um grande homem. Minhas condolências aos familiares e amigos que ele deixou”, escreveu, ainda no domingo, o prefeito Omar Najar (PMDB).

A despedida

Valdir Moreira morava no bairro Santa Rosa, em Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao limite com Americana. Ele sofria de diabetes e pressão alta.

Valdir era separado da mulher e deixa uma filha. O enterro aconteceu às 14h desta segunda-feira.