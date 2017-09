Americana receberá R$ 1 milhão para usar no trânsito

A Prefeitura de Americana firmou convênio com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) para receber R$ 1,08 milhão para usar em obras de melhorias e segurança do trânsito, por meio do Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.

Conforme informações do Executivo, o convênio prevê repasses para investimentos na redução de acidentes e mortes no trânsito, com a meta de reduzir o número de óbitos no trânsito até 2020 – ação semelhante deve ocorrer em Santa Bárbara d’Oeste, que recebeu R$ 844 mil. Foto: Arquivo / O Liberal

O projeto elaborado pela Prefeitura de Americana contempla ações de educação no trânsito, viabiliza o recebimento de materiais de trabalho e divulgação, como cartazes e panfletos e intervenções no sistema viário nas principais avenidas da cidade. A escolha de áreas que passarão por intervenções se deu pela avaliação de risco e frequência de acidentes no município.