Americana recebe evento sobre tendências para o Verão 2019

As tendências da moda para o Verão 2019 serão apresentadas e debatidas em evento voltado para empresários, designers e profissionais da moda de Americana e região, nesta quinta-feira (23), a partir das 19h. A palestra “Conexão Inspiramais” é fruto de uma pesquisa desenvolvida pelo o Núcleo de Design da Assintecal, e será ministrada pela consultora Tatiana Souza.

O evento será ministrado no Ciesp em Americana e é preciso realizar inscrição com antecedência, pelo site: www.inscricoes.assintecal.org.br/evento/conexao-inspiramais-verao-2019/201.

Com ciclos de palestra que rodam os principais polos do País levando informações e antecipando as referências e consultorias de design realizadas nas empresas, o projeto conta com uma equipe de profissionais amplamente capacitados em suas áreas de atuação, com a finalidade de orientar as empresas para o desenvolvimento de produtos que contenham elementos únicos e ao mesmo tempo globais, dessa forma, tornando-as mais competitivas no mercado.