Americana promove encontro para discutir sobre Alzheimer

O Comid (Conselho Municipal do Idoso) de Americana promove nesta quarta-feira (30) mais uma edição da Roda de Conversa 60+, no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso). A roda de conversa será às 14h, e o Civi está localizado na rua Major Rehder, 650, no Centro. O evento é aberto ao público.

Na Roda de Conversa 60+ desta quarta-feira será abordado o tema “Alzheimer”, ministrado pela terapeuta da ABRAz (Associação Brasileira de Alzheimer), Lívia Maria da Silva. O objetivo do encontro é efetivar a cidadania e promover o protagonismo na terceira idade.

Além de conversas com profissionais especializados em vários temas como atividade física, Estatuto do Idoso, diabetes, entre outros, é oferecido um café da tarde para os idosos. A fim de promover a autoestima dos participantes, o Comid realiza ainda o sorteio de alguns brindes.