Americana prepara plano em caso de acidente em barragem de usina

A Defesa Civil de Americana iniciou a elaboração de um plano de contingência para a barragem da usina PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da cidade, que opera na represa de Salto Grande. O projeto vai traçar as medidas de segurança a serem tomadas pelo município em casos, por exemplo, de inundação ou desabastecimento por conta de problemas com a barragem.

A PCH é uma hidrelétrica de pequeno porte, instalada em rios menores ou de tamanho médio, com vazão insuficiente para manter a geração de energia elétrica constante. Além de isenção em encargos e descontos em tarifas para os consumidores, a PCH provoca impacto ambiental menor onde opera. No caso de Americana, a central na barragem de Salto Grande tem capacidade de gerar 30MW, o máximo para uma usina de pequeno porte.

O projeto de segurança se baseia no PAE (Plano de Atendimento Emergencial) feito pela CPFL Renováveis, que administra a usina. Em Americana, os principais pontos a serem trabalhados em caso de acidentes com a barragem são o abastecimento do município, que eventualmente pode ser comprometido, e sobre o risco de inundação da região próxima, segundo Marli Kiriyama, coordenadora da Defesa Civil local. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em entrevista ao LIBERAL, ela afirmou que o órgão municipal deu o pontapé inicial aos trabalhos na semana passada e deve elaborar um projeto concreto em aproximadamente três meses. “Não temos bairros que possam ser afetados diretamente em caso de rompimento da barragem, por exemplo. Porém, o nosso departamento de água poderia ser afetado”, disse Marli.

Quanto à inundação, ela afirmou que negocia uma parceria com a Prefeitura de Limeira, já que a área potencialmente atingida, no caso, pertence ao município vizinho, apesar de ser mais próxima ao Centro de Americana. “As áreas possivelmente atingidas pela água seriam as empresas no entorno da Suzano, que fazem parte de Limeira. Por isso, estamos fazendo uma parceria com a Defesa Civil de lá para darmos todo o suporte necessário caso o pior aconteça”, completou Marli.

A coordenadora da Defesa Civil explicou que pretende reunir representantes de cada secretaria para que avaliem qual impacto cada área do município poderia sofrer. “Montaremos um plano provocando cada pasta para que se manifeste sobre o que ocorreria em caso de alerta”, disse.

O engenheiro da CPFL Renováveis, Nilson Arrais, explicou que a elaboração do PAE e, consequentemente, do Plano de Contingência, são exigências da Lei de Segurança de Barragem. “O principal ponto é garantir a estabilidade da barragem e subsidiar a defesa civil na criação do Plano de Contingência”, disse.