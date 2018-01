Jovem é internada com suspeita de H1N1, em Americana

Uma paciente de 21 anos está internada no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana, com suspeita de gripe suína. Ela está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com quadro de pneumonia.

A jovem, que é moradora do bairro Jaguari, deu entrada na unidade na manhã de quinta-feira. A informação foi confirmada ao LIBERAL pela Prefeitura de Americana.

Neste ano, ainda não há ocorrência de casos da gripe suína na cidade. Em 2016, um surto da doença vitimou 10 pessoas em Americana, entre elas, o secretário-adjunto municipal de Educação, Welington Zigarti.