Americana inaugura Observatório Social

Americana será a 15ª cidade paulista a contar com um grupo próprio. As sessões ordinárias estão marcadas sempre para a última quarta-feira de cada mês, em espaço cedido pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Americana vai ganhar uma unidade do Observatório Social, instituição composta por voluntários unidos no objetivo de acompanhar a aplicação dos recursos públicos. O grupo tem profissionais de áreas diversas. São cidadãos engajados na causa da justiça social, que vão exigir do poder público transparência e eficiência na administração do erário.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Amanhã, no Salão Vermelho do campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano), acontece a palestra de inauguração da unidade de Americana, com a presença de Ney Nóbrega Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil. O evento tem início às 19h30.

Apartidário

O Observatório Social é, efetivamente, um espaço para o exercício da cidadania. Democrático e apartidário, ele pretende reunir o maior número possível de representantes da sociedade. No Brasil todo, existem 108 unidades, em 19 Estados.

São municípios que, juntos, são habitados por 30 milhões de pessoas e movimentam um orçamento da ordem de R$ 70 bilhões. “Planejamos também incentivar a educação fiscal, para que o cidadão acompanhe onde é investido o dinheiro do imposto arrecadado, e a educação financeira nas escolas”, diz o contador Valdessir Javaroni, dirigente da unidade de Americana. Tudo será implementado, explica, com a adesão das instituições parceiras.

Todas as unidades são mantidas com recursos da própria comunidade. São doações individuais, simbólicas. Não entra um centavo de dinheiro público. E todos os grupos são organizados em rede. O OBS (Observatório Social do Brasil) dissemina uma metodologia padronizada para atuação dos observadores, promovendo a capacitação e oferecendo o suporte técnico às sedes, além de estabelecer as parcerias para o melhor desempenho das ações locais.

Denúncias

Caso seja encontrada alguma irregularidade ou transações suspeitas, o caso é denunciado às autoridades competentes, como o Ministério Público. A primeira unidade nasceu em Maringá (PR), depois que um escândalo que fez desaparecer R$ 155 milhões dos cofres públicos da cidade, o que provocou, há 13 anos, a prisão de pessoas que ocupavam cargos públicos importantes.

De lá para cá, a instituição não parou de crescer. Apesar do apoio voluntário de auditores e contadores na análise das contas públicas, as sedes também podem contar com mão de obra especializada, paga com as contribuições individuais, pontuais.