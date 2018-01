Vacina foi aplicada em cerca de 42% da população de Americana

Desde 2000, 98 mil pessoas em Americana receberam a vacina contra a febre amarela. Isso corresponde a cerca de 42% da população estimada da cidade pelo IBGE (Instituto Brasileira de Geografia e Estatística), atualmente em 233 mil. Os números de doses aplicadas foram informados pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira.

De acordo com a coordenadora de Atenção Básica, Leda Maria Ribeiro, foram aplicadas 84.512 doses entre 2000 e 2016. No ano passado, quando teve início o surto da doença no Brasil, foram outras 14.150 doses. Segundo estudos mais recentes, uma dose protege a vida toda. A exceção é para crianças de nove meses a cinco anos. Quem recebeu dose neste período deve receber um reforço depois dos cinco anos

Na semana passada, a procura pela vacina na cidade cresceu mais de dez vezes e a Secretaria de Saúde optou por mudar o esquema de aplicação das doses. A cada dia da semana, um posto de saúde distribui 100 senhas à população.

Foto: Eduardo Saraiva / A2IMG

Na segunda-feira, no Cafi (Centro de Assistência à Família e ao Idoso) do Jardim São Paulo, cerca de 100 pessoas foram embora sem conseguir se vacinar. Nesta terça-feira, as vacinas foram aplicadas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do São Domingos, e segundo a prefeitura a equipe não teve condição de realizar a estimativa de quantos não conseguiram a senha “em função da alta demanda” no município.

“Optamos por distribuir senhas porque essa é uma vacina que precisamos conversar, orientar o paciente, saber se não há risco de gravidez, por exemplo”, disse Leda.