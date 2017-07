Americana é a 4ª cidade do Estado em nº de trabalhadores resgatados

Americana é a 4ª cidade no Estado de São Paulo e a 100ª no País em número de trabalhadores resgatados da escravidão entre 2003 – ano de lançamento do 1º Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – e abril de 2017. Dados divulgados pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) mostram que 101 pessoas foram “libertadas” no município, metade delas em duas grandes operações/fiscalizações direcionadas a esse fim realizadas no período, fazendo com que a cidade integrasse a chamada “área prioritária” para fiscalização no Estado.

Os números integram o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, ferramenta lançada no início do mês numa parceria entre os dois órgãos (MPT e OIT). São Paulo lidera o ranking de municípios com maior prevalência de resgates (525), seguido de Guarulhos (121) e Campinas (103). Logo abaixo de Americana vem a cidade de Orindiúva – que fica na região de São José do Rio Preto -, com 64 resgastes, e que fecha o top 5.

Além de Americana, o outro município da RPT que integra o banco de dados é Santa Bárbara, onde foram realizadas 37 operações/fiscalizações, com três trabalhadores resgatados.