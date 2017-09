Americana deve ter só 14 unidades na Saúde

Classificada pelo secretário de Saúde de Americana, Nilton Lobo, como uma “otimização”, a reorganização das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) deve deixar o município com 14 postos em funcionamento. Quando o secretário assumiu a pasta, em maio, eram 19 unidades e as mudanças já começaram em algumas. Conforme diagnóstico feito durante este trabalho, em 2016, sete UBSs tiveram menos de 23 atendimentos por dia, número considerado “insignificante”.

Segundo o secretário, com esse diagnóstico foi possível identificar onde “não compensa” manter uma UBS aberta. “Hoje são 19 unidades, mas só tenho 23 médicos. A gente até imaginava ficar com essas 19, mas não vai dar. A proposta é ter entre 14 ou 15 no máximo. Estamos mapeando para saber onde vamos mexer. O trabalho na UBS, na verdade, pega quase 98% do atendimento e da necessidade. A maioria dos casos de patologias se enquadra na resolutividade da UBS. Eu não vou fechar unidade, não vou desativar porque elas serão a base da Estratégia de Saúde da Família”, afirmou Lobo. Foto: Arquivo / O Liberal

A UBS com menor número de atendimento em 2016 foi a do Jardim Guanabara, onde foram registradas uma média de quatro consultas por dia. Essa unidade, por exemplo, passou a ser uma UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar). A UBS do Jardim América II, por sua vez, teve nove atendimentos por dia em 2016, e foi incorporada pela UBS São José, na região da Praia Azul.