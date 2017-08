Americana define ações contra febre maculosa

A partir desse material será solicitada ao DeFau (Departamento de Faunas) uma orientação relativa ao que pode ser feito para se reduzir o número de carrapatos ou capivaras, como por exemplo ações de manejo dos mamíferos e, consequentemente, dos carrapatos. Caberá ao órgão indicar as ações mais efetivas e possíveis de serem tomadas a partir da solicitação oficial do município.

ÁREAS DE RISCO:

– Área da Carioba (pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos ao Parque Têxtil da Rua Carioba).

– Área da Casa de Cultura Herman Müller (mata ciliar adjacente ao Ribeirão Quilombo)

– Área do Rio Jaguari (Região Pós-Represa do Salto Grande / chácaras nas proximidades da Colônia Agrícola do Sobrado Velho)

– Área do Museu Histórico (pesqueiros na confluência dos Rios Atibaia e Jaguari)

– Área do Assentamento Milton Santos (matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga)

– Área da Ponte do Rio Piracicaba / Rodovia Anhanguera (pesqueiros locais)

– Área do Rio Piracicaba (pesqueiros na proximidade do Centro de Detenção Provisória de Americana)

– Área da Represa do Jardim Imperador (Área do Portal dos Nobres)

– Área da Praia dos Namorados (orla da Represa do Salto Grande)

– Área do Bairro Mirandola (pastos e matas periféricas)

– Área da Praia do Zanaga (braço da Represa do Salto Grande entre os Bairros do Zanaga e Vale das Nogueiras)

– Área da Usina da CPFL (Represa do Salto Grande)

– Área da Praia Azul (orla da Represa do Salto Grande)

– Área do Ribeirão Quilombo (toda a extensão)

– Área Verde do Parque Nova Carioba (mata ciliar do Córrego Bertini).