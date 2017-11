Americana acumula mais de mil pessoas a espera de exame do coração

“Faz mais de um ano que entrei com o pedido e até hoje não me chamaram. Acabei pagando R$ 500 por alguns exames particulares, porque se eu esperar pelo SUS eu morro. Mas um dos exames pedidos pelo médico eu não fiz”, disse.

A aposentada Eulina Alves de Carvalho, de 74 anos, espera desde agosto do ano passado pela realização de dois exames cardíacos. Ela possui problemas no ventríloquo esquerdo, e precisa passar por avaliações a cada dois anos.

Americana tem, atualmente, uma fila de 1.014 exames cardíacos, que se acumularam nos últimos nove meses, segundo informações da própria prefeitura. O contrato anterior para realização desses procedimentos se encerrou e houve um atraso na contratação por “questões burocráticas”, que não foram detalhadas pela administração. A atual demanda deverá ser zerada em cinco meses com a contratação de duas novas empresas, segundo a prefeitura.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

DIFICULDADE. O casal Antônio Gazzano, de 56 anos, e Maria de Fátima Barbosa, de 57 anos, tem passado os últimos cinco meses com uma média de renda de R$ 400. Isso porque dependem da realização de exames cardíacos de Antônio, que estão desde julho na fila de espera para serem realizados no Núcleo de Especialidades em Americana.

Sem os exames, ele não consegue tocar os procedimentos necessários para realizar a perícia no INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) e tentar retomar o benefício por afastamento devido a um problema na válvula mitral.

Quando estava afastado pelo INSS após fazer uma cirurgia no coração, Antônio recebia R$ 1,2 mil, mas agora com o benefício cortado, ele conta com a ajuda da família para conseguir manter suas contas em dia.

A filha dele monta brinquedos para completar o aluguel dos pais, que hoje é de R$ 370. A esposa também faz faxinas e a igreja faz a doação de uma cesta básica. “A situação está difícil. Se não fosse minha filha e a minha esposa montarem esses brinquedinhos, a gente já estaria na rua faz tempo”, desabafou Antônio.

A Prefeitura de Americana informou que o exame de esteira de Antônio foi marcado para o dia 19 de dezembro deste ano e o ecodoppler de Eulina, para o dia 28 deste mês.