Ambulância deixa oficina e fica parada em Americana

A ambulância do serviço de emergência 192, que estava parada sem manutenção há um ano, voltou nesta sexta-feira ao Hospital Municipal, depois de passar por reparos em uma oficina do São Jerônimo. O serviço foi feito gratuitamente por um mecânico que atendeu um pedido do vereador Welington Rezende (PRP).

Na época, o parlamentar convocou a imprensa e denunciou sobre a falta de veículos no setor de emergência. O prefeito Omar Najar (PMDB) afirmou que o vereador queria tomar vantagem política da situação. Mesmo assim, Omar assinou em julho o termo em que aceitava a ajuda do mecânico.

A ambulância agora se encontra no pátio, mas vai ficar parada. O serviço feito, segundo a municipalidade não agradou e o veículo não tem condições de uso.