Alunos dão atenção e ajuda no Zincão

De férias, estudantes dedicaram as duas últimas semanas a um objetivo: ajudar os moradores da comunidade Zincão, que fica no Parque da Liberdade, em Americana. Diariamente, eles foram ao local e contribuíram com doações, palestras e prestação de serviços.

Ao todo, 22 jovens participaram da ação, desenvolvida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim da Paz e coordenada por Anderson Paiva, de 37 anos. O projeto se chama Missão Calebe e ocorre todos os anos.

À comunidade do Zincão, eles doaram alimentos, roupas, calçados, brinquedos, material escolar, cobertores, remédios, entre outros itens. As doações aconteceram conforme a necessidade dos moradores. Os produtos foram arrecadados por meio de parcerias e através do Facebook.