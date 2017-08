Alcoolismo é tema de debate na Acia no dia 14

No próximo dia 14, aproximadamente 70 empresários do setor de alimentação e lazer de Americana participarão de treinamento e orientação sobre alcoolismo e consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes. O evento acontece na Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). Este é o último dos três encontros convocados pela Vigilância Sanitária atendendo diretrizes do programa social Cidade Responsável, sendo que o objetivo é coibir o consumo por menores de idade. Na última segunda-feira um comerciante do Jardim dos Lírios foi preso em flagrante por vender uma garrafa de pinga a um adolescente de 16 anos.

O coordenador do Departamento de Gastronomia da Acia, Jades Franciscangelis, diz que além de receber cartazes, informativos e outros materiais para serem distribuídos pelos estabelecimentos, os comerciantes também são orientados de como abordar os consumidores. “Eles têm um treinamento de como pedir, por exemplo, a documentação sem criar constrangimento ou embaraço com os clientes”, contou. “No começo houve pouca adesão e por isso foi necessária essa convocação através da vigilância”, comentou o coordenador. Os outros encontros aconteceram nos dias 14 de março e 29 de maio e reuniram mais de 100 representantes do setor incluindo coordenadores e representantes de supermercados e revendas, além de donos de bares e restaurantes.

Foto: Divulgação

No caso mais recente de flagrante ao descumprimento da lei na cidade, o proprietário de um mercado na Rua Beija Flor, no Jardim dos Lírios, foi preso após guardas municipais flagrarem o adolescente deixando o lugar com a garrafa de pinga. Ele alegou que estava comprando o produto para o pai e o comerciante confirmou a versão dizendo conhecer o adulto. Ele foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré.