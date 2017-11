Alckmin volta a adiar entrega do terminal, e ‘recicla’ data

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou uma nova data para a entrega do Terminal Urbano de Americana, na Avenida Dr. Antônio Lobo, prorrogando mais uma vez o prazo estipulado para o fim das obras.

Pressionado pelos vereadores da cidade, que aprovaram e entregaram moção de apelo, o tucano cravou em seu discurso que voltará ao município no dia 15 de dezembro para inaugurar o espaço, que integra as obras do Corredor Metropolitano. O prazo do último mês do ano, entretanto, não é novo, já que era a previsão do governo em julho deste ano.

A data informada nesta sexta-feira pelo governador durante visita a Americana não é realmente nova, mas sim reciclada, uma vez que, quando as obras foram retomadas, em maio, a previsão era de término no fim do ano.