Ajudante é preso por tráfico de drogas em Americana

O ajudante E.R.P., de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (10), em Americana. O jovem estava com cinco porções de maconha em um ponto de ônibus na Avenida de Cillo, no bairro Cidade Jardim, quando foi flagrado pela PM (Polícia Militar).

Por volta das 21h, os policiais estavam em patrulhamento pelo local quando suspeitaram do ajudante. Ao abordar E., os PMs encontraram cinco porções de maconha pesando 11g e R$ 435 em dinheiro.

Ao ser questionado, o ajudante contou que tinha comprado 50g do entorpecente no bairro Praia Azul pelo valor de R$ 250. Entretanto, ele afirmou que já havia vendido a droga por R$ 500, mas que havia utilizado parte do dinheiro para adquirir as porções de maconha que estava com ele, pois eram para consumo próprio.

E. também confessou aos policiais que guardava entorpecentes na sua casa, localizada na Praia Azul. Os PMs foram até a residência, onde encontraram 27g de maconha. O ajudante foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, o jovem foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça.