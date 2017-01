Ajudante de pedreiro morre após ser baleado no Zanaga

O ajudante de pedreiro Luciano Fernandes Cardoso, de 37 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (23), em Americana, após ser atingido por disparos de arma de fogo. A vítima passava de bicicleta pela Avenida Antonio Conselheiro, no bairro Antonio Zanaga, quando foi baleado. Foto: Google / Reprodução

O crime aconteceu por volta das 1h. De acordo com o registro policial, Cardoso foi baleado ao cruzar com a Rua Américo Falcão, quando caiu ao chão. Uma unidade do resgate socorreu o ajudante de pedreiro e o levou para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana. Entretanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso após agredir e fraturar costela da esposa

Uma equipe da perícia técnica foi acionada e, no local, encontraram diversos estojos de calibre de 9 milímetros. Segundo o boletim de ocorrência, foram realizados ao menos nove disparos. Cardoso tinha passagens na polícia por furto e homicídio. O caso foi registrado na CPJ (Cental de Polícia Judiciária) de Americana e será investigado.