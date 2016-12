Em uma projeção do próximo governo e análise do atual mandato, que se encerra no próximo sábado, o prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), admitiu erros seus e da equipe, mas destacou esforços para recolocar a cidade nos eixos. Omar prevê que serão necessários mais dois anos de ajuste até que o município volte a “respirar” aliviado. Em 46 minutos de entrevista, resumiu o que viveu e o que pretende viver até 2020. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Depois de dois anos à frente da prefeitura, apagando incêndios, qual será a tônica do próximo governo? Reconstrução?

Realmente. Nós pegamos a cidade na situação que todo mundo sabe e estamos procurando equacionar a situação. Afinal de contas é básico numa economia que você gastando mais do que arrecada, chega a um final em que não fecha a conta. Infelizmente, o que recebemos aqui foi um susto muito grande. O município pagava 73% da receita para a folha dos servidores públicos, era tudo gasto com mão de obra. Uma das soluções que tivemos que tomar foi contratar uma nova empresa para a coleta de lixo. Nós pagamos hoje o salário de novembro. Não é mérito nenhum. A gente sabe que a dificuldade foi grande, porque tivemos que renovar a CND [Certidão Negativa de Débitos]. Temos muitas verbas de emendas dos deputados para o município e se não tiver a CND não vamos conseguir êxito nenhum. Até junho do ano que vem estamos tranquilos. Queremos agora ir para o governo federal e renegociar a dívida do INSS para ver se consegue pagar um valor sobre a arrecadação.

Além da queda de receitas, o senhor já apontou que há uma máquina inflada, e mensalmente, o município tem o bloqueio de recursos para pagamento de dívidas. Isso tira uma parcela grande da cidade?

Lógico que todos os pagamentos que a gente tem a obrigação sempre tiram. Você pensa em arrecadar X e tem que ir pagando as dívidas. Nós temos um problema sério de unidades de saúde que foram iniciadas, o governo federal mandou o dinheiro e não foi feito nada. E o governo federal quer [a verba] de volta. Eu tenho a impressão que ainda vamos sofrer uns dois anos e os outros dois vão ser de calmaria. A gente pretende deixar o município com saldo no banco, sobra no caixa, compromissos praticamente em dia. Aí, vai depender do próximo prefeito que continue fazendo a lição de casa. Americana tem uma arrecadação significativa. Mas precisa saber aplicar o dinheiro.

Em paralelo houve duas reformas, na Saúde e na Educação. A da Saúde vem acontecendo e não houve uma crítica tão grande quanto na Educação…

Você que pensa…

…mas na Educação houve protesto em escolas. Faltou clareza neste caso?

Sem fazer críticas, às vezes a precipitação não funciona. É preferível ir no local, conversar com as famílias, ver problemas de cada um antes de chegar a uma resolução. É como eu falei na época com a secretária de Saúde [Mirella Povinelli]. Ela chega para a imprensa “ah, eu vou fechar 10 postos”. Não é por aí. A população estava sendo atendida. Então, reúne líderes de bairros, pessoal atendido no posto e pergunta o que acham de fechar alguns. Essa situação de truculência, eu não gosto. Tem que conversar. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

E o trabalho de diagnóstico da Saúde, o que o senhor achou da passagem da Maria Giovanna Fortunato?

Achei interessante, ela fez um trabalho sério. Mais importante, fez uma coisa que gosta, então eu espero que ela nos ajude – mesmo vereadora – dando sugestões.

Desses dois anos, dessa equipe que esteve ou ainda está, o senhor tira uma média positiva?

Teve muitas falhas. Acho que houve algumas precipitações, secretários enfiaram os pés pelas mãos, falando mais que o prefeito. Teve coisas que eu não admiti. Eu não quero tolher a liberdade de ninguém, mas eu quero tomar conhecimento. Aí, toma a decisão e quando vem o abacaxi é o prefeito que tem que descascar? Isso eu não aceito.

O senhor precisou, em dois anos, “fazer mestrado e doutorado” na vida pública. Ter que lidar com a imprensa, pressão da população. O senhor passou e passa um período tenso com o próprio servidor. Como o senhor avalia o prefeito que passou esses dois anos?

A gente quer manter sempre diálogo. Eu sempre tive bom relacionamento com o sindicato. Se você analisar quando nós entramos, de acordo com o sindicato, o único prefeito que desceu em uma assembleia para conversar com os funcionários fui eu. Eu cumpri com minha palavra tudo que combinamos. Abusaram. O sindicato veio aqui, invadiu a prefeitura sem respeito nenhum. É a vida pública. Ninguém é perfeito, eu erro também, mas acho que faltou um pouquinho de respeito pela autoridade do prefeito. Não por mim.

O senhor sofreu ameaças?

Pessoais não. Eu ouvia conversinha por aí. Tem uma série de coisas que está sendo feita apuração.

Dos erros do senhor, o que o senhor aprendeu?

Vai aprendendo no dia a dia. Eu tenho erros. Às vezes, sou intransigente, mas sempre que a pessoa me convence que estou errado eu aceito. Aceito a crítica, os erros, eu não sou perfeito.

Uma pessoa próxima disse que o senhor aprendeu também que o tempo da política e da administração são muito mais lentos que nas empresas.

Muito, porque cuidando dos seus negócios você manda fazer e acabou, a consequência é sua. Aqui, se tem uma série de restrições importantes, porque o prefeito é um, mas e o resto do pessoal? Tem que ver o secretariado, as licitações. Eu assino as licitações e vejo uma por uma. Eu quero ver os valores que estamos pagando.

E esse detalhismo, o senhor continua? Quando candidato à prefeitura, diziam que o senhor chegava a trabalhar 17 horas por dia se precisasse.

Agora é 24 horas. Ontem [quarta-feira], era meia-noite e eu estava rodando na cidade vendo erros em guias. Pedi para a Secretaria de Planejamento avaliar uma obra que eu estou achando que não dá certo.