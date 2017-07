Agente penitenciário é detido por exibir partes íntimas

Um agente penitenciário foi detido na noite de sábado (1), em Americana, suspeito de mostrar as partes íntimas para ao menos três mulheres. Policiais militares chegaram até o agente após serem informados de que um homem armado dentro de um Honda Civic preto estaria exibindo o pênis para mulheres em via pública. Foto: Arquivo / O Liberal

As vítimas conseguiram anotar a placa do carro, o que possibilitou aos policiais localizar o endereço do proprietário do veículo. Os soldados se deslocaram até o local, no bairro Cidade Jardim, fizeram uma foto do agente penitenciário sem que ele percebesse e mostraram para as vítimas, que o reconheceram como sendo o autor do ato obsceno.

A equipe, então, marcou um encontro com o suspeito em uma praça próximo da casa onde mora e o questionaram quanto às acusações e o reconhecimento por parte das vítimas. O homem alegou ser agente penitenciário e disse que o carro estava em uma garagem para revenda. Ele autorizou a entrada dos policiais em sua residência, porém, nenhuma arma ou algo ilícito foi encontrado.