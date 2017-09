Agência do Banco Santander é alvo de tentativa de furto

A agência do Banco Santander localizada na Avenida Fernando de Camargo, em Americana, foi alvo de tentativa de furto na madrugada desta segunda-feira (11). Uma janela na parte de trás do prédio foi arrombada, por volta de meia-noite, para que a agência fosse invadida, porém nenhuma quantia foi furtada. Foto: Reprodução-Google Mapas.JPG

Segundo informações divulgadas pela PM (Polícia Militar), a empresa que realiza o monitoramento da agência acionou a polícia após as câmeras registrarem dois indivíduos com armas no setor da tesouraria do banco. Quando chegaram ao local, no entanto, os policiais constataram que os suspeitos não estavam mais na agência.

Ainda segundo a PM, um responsável pelo grupo de segurança e monitoramento compareceu ao local para realizar uma inspeção no interior da agência e informou que houve apenas danos ao cofre, mas nenhum valor foi levado pelos suspeitos.