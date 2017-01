Agemcamp formaliza grupo para recuperar represa

O Conselho de Desenvolvimento da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) formalizou nesta terça-feira a criação da Câmara Técnica Especial para tratar de ações visando a despoluição na Bacia do Rio Atibaia e represa Salto Grande, localizada em Americana.

A ação é uma parceria inédita entre o Conselho e o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público) e reunirá representantes de nove prefeituras e mais sete entidades e secretarias estaduais.

A criação da Câmara foi decidida entre os prefeitos na reunião do Conselho realizada em novembro. Agora, com a formalização, cada cidade e órgão participante deverá indicar um representante. Foto: Arquivo / O Liberal

Além das prefeituras, técnicos da Agemcamp e Gaema, farão parte do grupo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), Comitê PCJ, CPFL Paulista, Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo) e as secretarias de Estado de Energia, de Saneamento e Recursos Hídricos, e de Meio Ambiente. A primeira reunião deve ocorrer em um mês.

De acordo com a diretora executiva da Agemcamp, Ester Viana, a criação da Câmara será importante para a busca de soluções para os problemas da represa e também para que sejam pleiteados recursos.

“Ela vai ter que levantar quais ações podem estar ajudando, o que já foi feito e o que fazer daqui pra frente. Como vão estar presentes os órgãos, a buscar na melhoria vai ser boa. Vai ter gente que sabe do assunto, já estão envolvidas e querem ver uma solução”, afirmou. A diretora disse que a busca de recursos será um dos maiores desafios.

Ação

A criação da Câmara foi resultado de um pedido do promotor do Gaema, Ivan Carneiro Castanheiro, que afirmou na reunião de novembro que a represa de Salto Grande precisava de uma “ação política”.

As águas da represa foram condenadas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) no ano passado e o órgão recomendou que as pessoas mantivessem distância do local.

O problema foi levado aos políticos, segundo o promotor, porque já estavam identificados e, agora, é momento de buscar recursos para as soluções.