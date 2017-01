Aequotam inicia reconstrução de barracões destruídos em incêndio

A Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana) deu início à reconstrução dos cinco barracões destruídos durante um incêndio em setembro do ano passado. Após doações de bases, pilares e disponibilização de mão de obra por empresas parceiras, a estrutura dos espaços deve ficar pronta até semana que vem. A associação busca, agora, arrecadar materiais ou recursos para o piso, fechamento e cobertura.

Os barracões são utilizados para o armazenamento de materiais, alimentação e equipamentos da Aequotam. Os atendimentos foram plenamente retomados em novembro, mas os materiais operacionais ainda estão sendo guardados de maneira improvisada. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Temos o material básico de fundação, depois vamos precisar de material pra fazer o piso, depois o fechamento, a cobertura e acabamento, além da parte elétrica e hidráulica”, afirmou o presidente da associação, Éris Bordignon.

Incidente

A Aequotam teve a maior parte de sua sede operacional, localizada na Fazenda São Jerônimo, destruída por um incêndio de grandes proporções. O local oferece gratuitamente equoterapia para 32 pessoas com deficiências diversas e que receberam indicação médica para realizarem a atividade como parte do tratamento.

A equoterapia estimula a autonomia e o desenvolvimento social do indivíduo. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com a associação para doar recursos ou materiais para os barracões através do 99189-0134 ou 4106-0981.