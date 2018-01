Advogado de policiais diz que delação de comerciante é ilegal

O advogado William Oliveira, que representa policiais civis denunciados pelo Ministério Público na Operação Fusca Amarelo, em Americana, criticou nesta terça-feira o acordo de colaboração premiada firmado pela Promotoria com o comerciante acusado de ser o líder da organização criminosa envolvida em furtos, roubos e receptação de veículos na região. Segundo ele, o MP promove uma “caça às bruxas” contra policiais. A Promotoria defende a legalidade do acordo e diz que cumpre o trabalho de investigar supostos crimes.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em troca das informações, o MP propôs no acordo a redução de dois terços da pena privativa de liberdade que poderia ser aplicada ao comerciante e a fixação de regime inicial aberto para cumpri-la. O acordo homologado pela Justiça propõe ainda que o comerciante não seja processado por crimes cometidos até a data da formalização da colaboração.

“Se ele mandou matar pessoas que deram algum prejuízo para ele ou que colocariam em risco o funcionamento da organização, esses homicídios vão ficar impunes porque ele teve imunidade”, critica William.

A situação foi apresentada à Justiça pelo advogado nesta segunda-feira. Nesta terça, o MP defendeu o acordo. Em manifestação, a Promotoria argumenta que a colaboração envolveu dois momentos distintos.

Em um dos casos, de processos já em andamento, em que o comerciante já foi acusado de ser líder da organização criminosa, o MP diz não ter concedido imunidade. “Neste processo não pode e nem deveria haver não persecução ou perdão judicial, a não ser diminuição de pena, caso ele quisesse colaborar, o que aconteceu”, informou o MP.

A colaboração envolve, segundo a Promotoria, outro momento, que diz respeito à ajuda em investigações em andamento. Neste caso, houve o acordo de não persecução criminal. A Justiça deve analisar a alegação dos advogados e a posição do MP.

A defesa dos policiais aponta ainda contradição no teor do depoimento dado pelo comerciante. O advogado cita, por exemplo, que ele nega que tenha se juntado a quatro ou mais pessoas para cometer os crimes, o que caracterizaria a organização criminosa.

“Ele diz expressamente que as pessoas praticavam furtos por conta própria, ofereciam os veículos para um outro indivíduo, esse indivíduo desmontava e passava as peças pra ele. Ele fala até de organizações autônomas dentro deste processo”, aponta o defensor.

Para o advogado, as informações sobre o envolvimento de policiais nos crimes investigados na Operação Fusca Amarelo foram usadas como “moeda de troca” para o acordo. “O que eu imagino é que o MP pretende fazer uma caça às bruxas contra os policiais”, disse o advogado.

Delator não nega crimes, diz defesa de comerciante

O advogado Dinael de Souza Machado Junior, que defende o comerciante Alexandro Maris de Barros, diz que o acordo firmado entre o cliente e a Promotoria está seguindo a legislação. “O delator não nega crimes que lhe foram imputados pelo MP, e sim, elucida o modus operandi através de sua colaboração, a partir do compromisso legal de dizer a verdade sob pena de rescisão do acordo”, afirmou.

Ao LIBERAL, o Ministério Público defendeu a legalidade do acordo de colaboração e criticou a acusação de “caça às bruxas”. “O MP trabalha com a Polícia Civil e a Polícia Militar em várias investigações. Não tem nenhuma perseguição. O que se tem é o cumprimento do dever”, afirmou a Promotoria.

Questionado pelo LIBERAL sobre as críticas do advogado que defende os policiais civis, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou, por meio da assessoria de imprensa, que os juízes são impedidos de comentar casos em andamento.