Dois adolescentes são apreendidos com moto furtada

Dois adolescentes foram detidos pela Polícia Militar com um motocicleta furtada na tarde desta segunda-feira (2), no cruzamento da Avenida Europa com a Rua Florindo Cibin, na região do bairro Parque das Nações, em Americana.

Segundo informações da PM, os policiais realizavam patrulhamento na Avenida Europa e avistaram dois indivíduos na motocicleta, que iniciaram uma tentativa de fuga ao perceberem a presença da viatura.

Eles foram alcançados no cruzamento da mesma avenida com a Rua Florindo Cibin, no Parque das Nações, às 16h40, e nada de ilícito foi encontrado com L.G.M.G., de 15 anos, e P.G.B.A.P., de 16, mas, ao checarem a placa da moto, foi constatado que a mesma tinha queixa de furto.

Ambos os adolescentes foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde ficaram à disposição das autoridades. A motocicleta foi apreendida.

