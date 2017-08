Adolescentes responderão novo questionário sobre alcoolismo

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Um ano e quatro meses após iniciar o Projeto Cidade Responsável em Americana, os coordenadores do programa – que tem como objetivo inibir o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos -, querem aplicar um novo questionário junto aos adolescentes da cidade. A primeira versão, feita no segundo semestre do ano passado, apontou que 7 em cada 10 menores de idade haviam consumido bebidas alcoólicas no mesmo mês da pesquisa, além de mostrar que a idade média de início de consumo é aos 13 anos, mesmo índice nacional.

A coordenadora do projeto, Claudia Dalmati, diz que a previsão é que entre outubro e novembro outros estudantes do ensino fundamental e médio sejam questionados sobre a mesma situação. “Esperamos receber a notícia de que reduziu o número de adolescentes que tiveram contato com as bebidas depois do trabalho da instituição”, pontuou.

A primeira versão do questionário consultou 970 adolescentes dos ensinos médio e fundamental de Americana, de escolas públicas, privadas e técnicas. Uma particularidade do município, percebida pelos gestores do projeto, é o contato dos jovens com um drinque batizado de “tchay”, uma mistura de bebida destilada com xaropes. “No campo de identificação das bebidas consumidas parte dos alunos marcou ‘outros’ e escreveu tchay ao lado. No começo achamos que era alguma confusão feita com o chá indiano e só descobrimos aqui que na verdade isso é uma bebida e muito regional”, finalizou Dalmati.