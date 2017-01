Adolescente é detido com 138 porções de crack e maconha

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi detido nesta terça-feira (17), em Americana, após ser flagrado com 138 porções de crack e maconha, além de R$ 1,5 mil. O menor foi conduzido para a CPJ (Central de Polícia), onde foi ouvido e liberado.

Policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Cordenonsi, quando receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas na Rua Paulo Chinelato. Os PMs foram até o local, quando

notaram duas pessoas no corredor lateral de uma casa.

Ao perceber a presença da viatura, um dos suspeitos conseguiu fugir pulando o muro, mas os policiais conseguiram abordar o adolescente. No bolso dele, foi encontrado apenas um celular. Entretanto, ele confessou que tinha drogas e dinheiro no interior do imóvel. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Os PMs entraram na casa, onde encontraram dentro de um guarda-roupa 121 porções de crack, 17 porções de maconha e cerca de R$ 1,5 mil. Ainda na residência, foram localizados vários aparelhos eletrônicos, garrafas de bebidas alcoólicas, 12 celulares e mais R$ 85 em dinheiro.

Um boletim de ocorrência foi registrado na CPJ e o adolescente foi liberado após a chegada da própria mãe.

