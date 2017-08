Administradora de cemitério é exonerada após fazer denúncias

Ela também disse que levará para sempre o aprendizado no local. “Agora bora (sic) viver a vida que a verdade um dia aparece. Aqui se faz, aqui se paga. Agradeço a todos que estiveram comigo, que acreditaram no meu potencial em fazer a diferença”, finalizou. Procurada pela reportagem nesta terça-feira, Márcia disse que não se pronunciaria sobre o assunto.

Em suas redes sociais, no entanto, a ex-servidora lamentou o fato e disse que passou os últimos dois anos se dedicando inteiramente ao setor. “Pude ajudar, junto à equipe, muitas famílias que tiveram sepulturas vendidas e que nos momentos difíceis queriam uma palavra amiga”, escreveu. “Quanto a amar o meu serviço, amo muito, aprendi muito, e levo comigo grandes conquistas. Agora cabe a Polícia Civil e Ministério Público tocar o barco pra frente e fazer as justiças”, pontuou. Foto: Arquivo / O Liberal

A Prefeitura de Americana publicou nesta terça-feira a exoneração da então administradora do Cemitério da Saudade, Márcia Siriani, que ocupava o cargo de assessora técnica desde fevereiro de 2015. Márcia, que era servidora comissionada, foi a responsável por fazer as primeiras denúncias que resultaram na investigação da comercialização irregular de pelo menos 102 sepulturas entre 2008 e 2014, caso que ainda é apurado pela Polícia Civil e Ministério Público. Ela foi avisada da exoneração no final da tarde desta segunda-feira, mas alega não saber os motivos que levaram ao desligamento. A prefeitura também não justificou a dispensa.

Ameaçada de morte, a ex-comissionada também foi responsável por denunciar à polícia e à prefeitura o caso envolvendo a fraude no cumprimento de penas alternativas por condenados pela Justiça. Ela colheu de próprio punho o depoimento de 12 sentenciados que admitiram que trocaram em 2014 o serviço comunitário por produtos e dinheiro em espécie para que servidores dessem como pagas as horas de trabalho. Nas últimas semanas, a administração preparava a publicação de um edital dando início ao processo de retomada de sepulturas que não foram reclamadas no processo de recadastramento ou apresentaram indícios de venda.

Procurado, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Neves, disse que também não comentaria o caso e que “mais para frente” seriam apresentadas as justificativas para a decisão. Por meio da assessoria de imprensa, o prefeito Omar Najar (PMDB) que dá a palavra final com relação as exonerações, também não se pronunciou.

Em clima de enterro, os servidores do Cemitério da Saudade também buscavam nesta terça-feira explicações para o caso. “Ela recebeu uma ligação por volta das 16 horas e ficou chocada. Eu nem acreditei, achei que ela estava brincando”, comentou uma das servidoras sem se identificar. “Não sabemos o que fazer, estamos perdidos com o trabalho, não sei como vai ficar o edital de convocação dos titulares de sepulturas e nem se vai vir alguém substituir a Márcia. Nada foi avisado”, desabafou.