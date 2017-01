Administrações Regionais mudam de endereço em 2 bairros

As Administrações Regionais dos bairros Cidade Jardim e Praia Azul, em Americana, vão atender em novos endereços a partir desta segunda-feira (30). De acordo com a prefeitura, a mudança vai gerar economia aos cofres públicos.

A Regional Cidade Jardim passará a atender na Rua Perdizes, 218, no bairro Jardim dos Lírios, e o novo endereço da Regional Praia Azul será rua Octávia Augusta do Nascimento de Toledo, nº 30. Nas duas unidades também será realizado o atendimento do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A mudança visa economia aos cofres públicos uma vez que as unidades deixarão de pagar aluguéis, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da prefeitura.