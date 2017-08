Acusada de irregularidades, Agraben sofre arresto de bens

A ação de responsabilidade fiscal foi movida pelo promotor público Daniel Tadeu dos Santos Mano, com base em investigação do Banco Central, que decretou em fevereiro a liquidação extrajudicial da empresa após constatar irregularidades.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O processo se baseia no relatório de fiscalização do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições não Bancárias, autarquia vinculada ao Banco Central. A apuração apontou que a Agraben, referência na venda de motos, passou a comercializar cotas de consórcio para empresas têxteis, para que elas adquirissem teares usados e outros equipamentos industriais fornecidos pela Agrabenetton, empresa do mesmo grupo, que atua com importação e exportação.

“A administradora concedia créditos de contemplação às empresas sem observar princípios básicos, como a avaliação do real valor dos teares dados em garantia. Com isso, houve a inadimplência generalizada dos consorciados, em prejuízo do patrimônio dos grupos de consórcio”, cita a ação do MP.

Para adiar as dívidas dos consorciados, a Agraben, segundo o órgão, passou a criar milhares de cotas fictícias em nome de pessoas físicas e jurídicas. Uma inspeção do departamento em 2013 constatou a existência de 2.170 documentos desta natureza. Além dos donos da Agraben, o promotor ainda acusa de omissão duas empresas de contabilidade que realizaram auditorias na companhia e não apontaram as irregularidades. Para o MP, a omissão levou a erro os usuários (investidores e agentes de fiscalização), o que permitiu a prática de atos lesivos.

O promotor pediu que sejam condenados ao pagamento dos prejuízos causados todos os envolvidos nas operações, incluindo os auditores. Os valores devem ser divididos entre os credores da Agraben. O Banco Central, diante do quadro, decretou a liquidação extrajudicial da empresa, oficializada em fevereiro e ainda em andamento. Mas a liquidação impede, por exemplo, que consorciados contemplados consigam obter o dinheiro a que teriam direito, o que tem motivado processos contra a empresa.

A reportagem do LIBERAL tentou conversar com o liquidante Valder Viana de Carvalho nesta segunda-feira, mas ele esteve reunido o dia todo no BC, em São Paulo, onde os advogados e assessores conversavam sobre os termos que precisam ser seguidos pela administradora. Ele só vai se manifestar quando os procedimentos da liquidação estiverem definidos.