Acúmulo de lixo e entulho causam transtornos

“Eu estou morando ali faz um ano e meio, acho que nós estamos convivendo com isso (lixo) ali faz uns seis ou sete meses, está tomando uma proporção muito grande. Eu sei que é muito da consciência da população, mas também acho que acaba sendo um pouco de relaxo da prefeitura de deixar daquele jeito. Começou com papel, depois coisas de obras, agora já tem sofá, colchão. É o visual, o lixo, e vira um chamativo para botar fogo, um chamativo de bicho, tanto é que esses dias mesmo tinha urubu ali, gavião, rato”, explicou o advogado, lembrando que já fez duas reclamações à Prefeitura de Americana, sendo que a primeira foi atendida e a limpeza foi feita, mas a segunda, efetuada no dia 11 de julho, ainda segue em aberto e nada foi feito.

O acúmulo de lixo, entulho e até mesmo animais mortos vêm causando transtornos em um terreno localizado na Rua Joaquim Jorge Ribeiro, ao lado do Mini Autódromo Internacional Zeca Elias, no Loteamento Industrial Machadinho, em Americana.

Questionada, a prefeitura informou que a equipe da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) vai providenciar novamente a limpeza no local, lembrando ainda que a contribuição da própria população através de denúncias de descarte irregular de lixo e entulho é fundamental para a aplicação da lei, que prevê multa no valor de R$ 948,08 para a situação.

A administração reforçou que o Grupo de Proteção Ambiental da Gama (Guarda Municipal de Americana) atua com desde 2005 na fiscalização de problemas como este e as denúncias podem ser feitas à própria autarquia, através dos telefones 153 ou 3407-0513, ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no número 3475-9024, à Unidade de Limpeza Pública, no 3405-9444, ou ainda à Secretaria de Meio Ambiente da cidade pelo telefone 3471-7770.