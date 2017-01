Acompanhado por um cachorro, homem assalta faxineira em Americana

A faxineira L.L.O., de 48 anos, foi assaltada na madrugada desta terça-feira (17), em Americana, por um homem que estava com um cachorro. O suspeito chegou a agredir a vítima e, depois, roubou sua bolsa.

O crime aconteceu por volta das 5h, quando a mulher caminhava pela Rua Orlando Dei Santi, no bairro Santa Sofia. De acordo com o registro policial, um homem, que estava com um cão, se aproximou e anunciou o assalto.

Foi, então, que ele segurou a faxineira pelo braço e a derrubou no chão. Com ameaças de morte, o assaltante exigiu que a vítima entregasse a bolsa. Na sequência, o homem pegou o acessório e fugiu. Segundo a vítima, o criminoso roubou os cartões bancários, documentos pessoais, um celular e R$ 59.

A mulher registrou um boletim de ocorrência na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.