Foto: Arquivo / O Liberal

O número de acidentes com vítimas em Americana cresceu 10% entre janeiro e novembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo estatísticas da Polícia Militar, nos 11 primeiros meses de 2016 foram contabilizadas 449 ocorrências, 41 a mais que em 2015, que somou 408 ocorrências.

Para especialistas, o aumento é reflexo do maior volume de pessoas circulando na cidade. “[o aumento] é uma tendência regional. A região [de Americana] se tornou cada vez mais conurbada e a circulação de ida e volta para o trabalho ficou bem maior. Com um volume maior de pessoas circulando, acabam ocorrendo mais acidentes e consequentemente, mais vítimas”, afirmou José Almeida Sobrinho, especialista em trânsito.

LEIA TAMBÉM: Relíquia de Madre Teresa reúne 1,5 mil na Basílica de Santo Antônio

Segundo Almeida, a maioria dos acidentes com vítimas envolve motos. “A cada dez acidentes com carro, dois têm vítimas. Com moto, é o inverso. A cada dez, oito têm vítimas, o que nos leva a concluir que motocicleta contribui bastante para o aumento de acidentes com vítimas”, argumentou.

Entre janeiro e novembro deste ano, a Polícia Militar atendeu 2.433 acidentes de trânsito sem vítimas e 2.540 em 2015, uma queda de 4,21%. As ocorrências foram registradas na área urbana da cidade. O especialista também chama atenção para os casos de atropelamento. “O motorista não espera encontrar um pedestre na rodovia, portanto, quando ele percebe [a presença], a reação fica mais demorada e acaba acontecendo o atropelamento”, afirmou.

Quanto às ocorrências provocadas por motoristas embriagados, Almeida afirmou que historicamente, na região, o percentual é menor se comparado com capitais como São Paulo e Belo Horizonte. Em Americana, a quantidade de condutores flagrados alcoolizados (com concentração superior a 0,33 decigramas de álcool por litro de ar) nos dez primeiros meses de 2016 está próxima do total registrado em todo o ano passado. Até outubro deste ano, 123 pessoas foram surpreendidas dirigindo alcoolizada. No decorrer de 2015, o número chegou a 126. Os dados também são da Polícia Militar.

LEIA TAMBÉM: Polivalente exibe 140 trabalhos em feira científica

Para tentar coibir os excessos e a desatenção, o especialista em trânsito defende a realização de mais campanhas para pedestres e motociclistas e uma fiscalização mais intensa, seja por meio de equipamentos ou com agentes. “E os pedestres, devem respeitar as regras. Eles não respeitam nenhuma regra, atravessam embaixo de passarela, pulam o guard-rail de pista, atravessam avenidas fora dos cruzamentos, nos semáforos e fora de faixa. Essa falta de educação ou civilidade maior do pedestre também contribui bastante para a ocorrência de acidentes”, enfatizou.