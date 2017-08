Acidente na Avenida Brasil congestiona o trânsito e deixa dois feridos

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Duas pessoas ficaram levemente feridas em um acidente de trânsito na altura do Colégio Politec, na Avenida Brasil, em Americana, por volta do meio-dia desta segunda-feira (21). Segundo uma testemunha, uma mulher em um Celta atingiu uma Fiorino que seguia sentido Parque Ecológico, perdeu o controle e capotou.

A Fiorino seguia pela direita e o Celta estava atrás. Acredita-se que o motorista da Fiorino tenha arrancado com o carro para dar passagem para um ônibus que vinha atrás, uma vez que estava na via destinada aos coletivos. Nesse momento, a motorista do Celta acabou batendo contra o veículo, perdido o controle e capotado, indo parar do outro lado da rua.

Ambas as vítimas foram socorridas com ferimentos leves. O nome e a idade dos feridos não foram divulgados pelo Corpo de Bombeiros. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento por aproximadamente trinta minutos.