Acidente deixas duas pessoas com ferimentos leves

Um acidente deixou duas pessoas com ferimentos leves na noite desta terça-feira (5), no cruzamento das avenidas da Saúde e Antonio Pinto Duarte, próximo ao Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana. Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Logo após o resgate das vítimas, o veículo e a moto também foram retirados da via, liberando o trânsito no local. Participaram do atendimento seis soldados do Corpo de Bombeiros em duas viaturas de resgate.