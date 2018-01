Acidente deixa vítima em estado grave na Anhanguera

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Um carro bateu na traseira de uma carreta na tarde desta quarta-feira (10) na Rodovia Anhanguera (SP-330), por volta das 13h20. A motorista do carro ficou em estado grave, presa nas ferragens da carreta. O acidente aconteceu no quilômetro 123, no sentido interior-capital.

Segundo informações divulgadas pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), o Ford Ka preto, com placa de Campinas e dirigido pela vítima, seguia no sentido capital quando colidiu na traseira da carreta, que estaria parada no acostamento no momento da batida, devido a uma pane mecânica. A PMR informou as iniciais da vítima, L.A.L.V.S., e comunicou que a mulher tem 33 anos e é advogada.

A vítima ficou presa nas ferragens da carreta, mas foi encontrada pelo resgate consciente, dizendo não se lembrar do que havia acontecido. O Corpo de Bombeiros de Americana atendeu a ocorrência em conjunto com a equipe da concessionária CCr AutoBAn. O apoio do helicóptero águia chegou a ser solicitado para realizar o transporte da vítima para o Hospital Estadual de Sumaré.